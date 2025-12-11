Куда сходить в Ростове на этих выходных: 12−14 декабря 2025

В баре «Балаган» состоится литературный вечер книжного клуба «В начале было слово». Встреча будет посвящена писателю Роберту Чамберсу, и его сборнику «Король в желтом», который является эталоном литературы жанра ужаса. Гости поговорят об особенностях стиля Чамберса; о литературе ужасов в целом; о том, что связывает этого писателя с другими авторами этого направления — Бирсом и Лавкрафтом; а также о наследии в современной культуре — о первом сезоне «Настоящего детектива», где использованы отсылки на «Короля в желтом».