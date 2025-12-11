Куда сходить в Ростове на этих выходных: 12−14 декабря 2025

Лекция «Сказки для взрослых»
В пространстве «СТЕПЬ» состоится лекция «Сказки для взрослых». Быт, фольклор и суеверия в европейской живописи. О Средневековье говорят, что оно страдающее, и рассказывают о нем так, будто это сказочная страна. Но то была не сказка, а присказка. На мероприятии рассмотрят изнанку истории, отраженную в искусстве.
- Когда: 13 декабря в 17:30.
- Где: «СТЕПЬ», Береговая, 12.
- Вход: 800 рублей.
Книжный вечер «Зигмунд в кафе»
В пространстве «СТЕПЬ» состоится литературный клуб. Обсуждать будут ранний загадочный рассказ Виктора Пелевина «Зигмунд в кафе». Гости разберутся, почему при чтении художественной литературы так важно не поддаваться соблазну лёгкой интерпретации и не ограничивать рассказ единственной точкой зрения.
- Когда: 14 декабря в 16:00.
- Где: «СТЕПЬ», Береговая, 12.
- Вход: 300 рублей.
Арт-терапия в пространстве «Холст»
В пространстве «Холст» состоится Арт-терапия. 1,5 часа, где можно абсолютно всё: смешивать краски руками, рисовать эмоции и не думать о результате. Просто отдаваться процессу. Это не урок рисования, это сеанс свободы и самопознания. Ваша тревога превратится в абстракцию, а стресс — в мазки краски.
- Когда: 14 декабря в 17:00.
- Где: «Холст», Островского, 47.
- Вход: 2000 рублей.
Книжный вечер посвященный Роберту Чамберсу, и его сборнику «Король в желтом»
В баре «Балаган» состоится литературный вечер книжного клуба «В начале было слово». Встреча будет посвящена писателю Роберту Чамберсу, и его сборнику «Король в желтом», который является эталоном литературы жанра ужаса. Гости поговорят об особенностях стиля Чамберса; о литературе ужасов в целом; о том, что связывает этого писателя с другими авторами этого направления — Бирсом и Лавкрафтом; а также о наследии в современной культуре — о первом сезоне «Настоящего детектива», где использованы отсылки на «Короля в желтом».
- Когда: 14 декабря в 17:00.
- Где: Бар «Балаган», Станиславского 104/25.
- Вход: 400 рублей.
Поэтический вечер «Стихи под шубой»
В баре «Луч» состоится Поэтический вечер «Стихи под шубой». Ребята из организации «Стихи внутри» вновь порадуют гостей своими произведениями и эмоциями. Гора мандаринов, коктейли и искренние чувства буду ждать всех в этот вечер.
- Когда: 14 декабря в 18:00.
- Где: Бар «Луч», Седова, 5.
- Вход: 150 рублей.
Книжный клуб БескультурьЯ, посвященный книге «Великий Гэтсби»
В винном ателье «Абрау-Дюрсо» книжный клуб БескультурьЯ обсудит одну из самых красивых книг XX века «Великий Гэтсби». Пышные вечеринки, реки шампанского и сигаретный дым. Что же на самом деле скрывается за красивой картинкой?
- Когда: 14 декабря в 19:00.
- Где: Винное ателье «Абрау-Дюрсо», Максима Горького, 92/63.
- Вход: 800 рублей одиночный, 1500 рублей парный.