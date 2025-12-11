Ричмонд
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял 16 самолетов: перенаправили из столицы из-за атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря, ФедералПресс. Из-за временных ограничений в работе московских аэропортов утром 11 декабря часть рейсов перенаправляют в Нижний Новгород. Аэропорт Чкалов уже принял 16 самолетов, которые следовали в столицу.

«В соответствии с решениями экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылет на бортах или в терминале», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, в аэропорту задерживаются восемь вылетающих в Москву рейсов. Также отменен рейс SU-1227, который должен был вылететь в 15:30.

Для ожидающих пассажиров в аэропорту организована подача воды — работают питьевые фонтанчики и установлены дополнительные кулеры. Также им предоставили мягкие пуфы и матрасы.

Ранее «ФедералПресс» писал, что задержка рейсов случилась утром 11 декабря и в другом аэропорту ПФО — Большое Савино (Пермь). Ограничения были также связаны с ночной атакой БПЛА на Москву.

