Кузница флотских кадров: учебный корабль «Перекоп» отмечает 49-летие

Свой первый поход вокруг Европы «Перекоп» совершил в 1979 году. Всего корабль за свою долгую биографию оставил за кормой более 500 тысяч миль, посетил почти 50 стран мира, совершил две кругосветки, обогнул Евразию и прошел Северным морским путем.