Кузница флотских кадров: учебный корабль «Перекоп» отмечает 49-летие

Корабль водоизмещением около 7 тысяч тонн был построен на Щецинской судоверфи в Польше по проекту 887 «Смольный». Введен в эксплуатацию 12 ноября 1977 года на данный момент входит в состав Балтийского флота ВМФ России.
Ни одна страна в мире, кроме нашей, не строила и не строит корабли специально для учебных целей.
Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля.
Экипаж включает 19 офицеров и 120 матросов. Кроме того, на корабле могут находиться 30 преподавателей и 300 курсантов.
Свой первый поход вокруг Европы «Перекоп» совершил в 1979 году. Всего корабль за свою долгую биографию оставил за кормой более 500 тысяч миль, посетил почти 50 стран мира, совершил две кругосветки, обогнул Евразию и прошел Северным морским путем.
На учебном корабле прошли практику свыше 60 тысяч курсантов — будущих штурманов, судоводителей, механиков, специалистов РТС.
В 2018 году «Перекоп» был занесен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за рекордный по продолжительности и сложности переход. С 1 марта по 18 ноября учебный корабль прошел по маршруту Кронштадт — Севастополь — Владивосток — Петропавловск-Камчатский — Североморск — Севастополь — Балтийск — Кронштадт. «Перекоп» прошел почти 40 тысяч морских миль, четыре океана, 32 моря, форсировал 18 проливов и каналов.
Во многом благодаря таким походам штурманская школа «Перекопа» по праву считается лучшей не только на Балтике, но и во всем Военно-морском флоте.