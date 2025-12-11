Волгоградцы 11 декабря жалуются на проблемы с мобильным интернетом

В Волгограде с самого утра 11 декабря 2025 года наблюдаются серьезные перебои с работой мобильного интернета. Несмотря на то, что в городе не объявляли беспилотную опасность, интернета местами нет вообще, даже из «белого списка» Минцифры. Люди не могут зайти в ВК и МАХ, которыми пользуются волгоградцы последнее время для связи, когда интернет заглушают.