Волгоградцы 11 декабря жалуются на проблемы с мобильным интернетом

У людей перестали работать даже сайты из «белого списка» Минцифры РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде с самого утра 11 декабря 2025 года наблюдаются серьезные перебои с работой мобильного интернета. Несмотря на то, что в городе не объявляли беспилотную опасность, интернета местами нет вообще, даже из «белого списка» Минцифры. Люди не могут зайти в ВК и МАХ, которыми пользуются волгоградцы последнее время для связи, когда интернет заглушают.

Медленно работают сервисы даже через wi-fi. Связаться друг с другом сегодня можно только с помощью мобильной связи или добравшись до дома или офиса.