Стало известно меню нижегородских осужденных на Новый год

Для осуждённых, обвиняемых и подозреваемых подготовили праздничное меню и развлекательную программу.
Так, к новогоднему и рождественскому столу в учреждениях появятся мясные горячие блюда (картофельное пюре с биточками, гуляш), овощные и мясные салаты. Также получающие зарплату за труд на производственных объектах граждане смогут потратить заработанные средства в кафе и магазинах на территории учреждений. В ассортименте — курица-гриль, пельмени, вареники, пицца, бургеры, салаты, фруктовые нарезки, копченая скумбрия, выпечка, мороженое и другие блюда.
Несовершеннолетним подследственным, находящимся в СИЗО, вручат сладкие новогодние подарки.
Что касается развлекательной программы, то в период с 30 декабря 2025 года по 9 января 2026 года в колониях и СИЗО пройдут праздничные мероприятия. Например, в учреждениях организуют новогодние концерты с вокальными номерами, сценками, чтением стихов и поздравлениями от администрации.
На экранах будут показаны новогодние телепередачи и фильмы. В их числе — советская классика, патриотические ленты и картины, пропагандирующие традиционные ценности и ЗОЖ: «Девчата» (0+), «Любовь и голуби» (12+), «Ирония судьбы» (6+), «Карнавальная ночь» (0+), «Москва слезам не верит» (18+), «Кавказская пленница» (6+) и другие.
Также запланированы конкурсы, спортивные состязания, викторины, выставки новогодних украшений, спартакиады и турниры. Помимо прочего, в каждом учреждении выберут победителей в номинациях «Лучшая фигура из снега и льда», «Лучшая новогодняя игрушка» и «Лучшая стенная газета».
Во время рождественских праздненств верующие смогут посетить храмы и молитвенные комнаты. Также состоятся тематические выставки и литературные гостиные. Непосредственно 7 января в учреждениях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, с участием священнослужителей Русской Православной Церкви. В клубах и храмах всех учреждений появятся новогодние ели.
