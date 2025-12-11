Стало известно меню нижегородских осужденных на Новый год

Ярмарочные гулянья пройдут с 12 по 30 декабря с 10:00 до 22:00, 31 декабря — с 10:00 до 21:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, с 2 по 11 января — с 10:00 до 22:00. Каток будет работать с 12 декабря по 11 января. Сеансы: 10:30—11:40 , 12:30—13:40 , 14:30—15:40 , 16:30—17:40 , 18:30—19:40 , 20:30—21:40 . 31 декабря — с 10:30 до 19:40, 1 января — с 12:30 до 21:40. Технические дни: 15, 16, 22 и 23 декабря.