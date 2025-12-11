Строительство объездной дороги в Дзержинске завершено на 99%

Строительство объездной дороги в поселке Дачный в Дзержинске завершено на 99%. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.
Согласно информации, строительство велось в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области». Деньги на строительство были выделены из областного и местного бюджетов, а также строительство велось за счет средств АО «Тандер».
Протяженность двухполосной магистрали составляет 3,447 км. Во время строительства специалисты вынесли и реконструировали инженерные коммуникации, в том числе газопровод и канализацию, а также смонтировали ливневую канализацию.
На данный момент строительство практически завершено, уже установлены дорожные знаки и ведется благоустройство обочин.
-Скоро состоится официальное открытие дороги, что станет отличным новогодним подарком всем горожанам, — написал Михаил Клинков.