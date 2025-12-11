Освещение монтируют на старом Борском мосту

«До конца года движение по старому мосту запустят?» — переспросил председатель профильного комитета Владимир Солдатенко. «Да!» — ответил Денисов, уточнив, что после пуска движения рабочие уберут все временные конструкции, которые ранее были установлены на подъезде к ремонтируемому участку. Депутат Солдатенков также обратил внимание на проблему пробок в районе Борского моста, которую пока не удается решить.