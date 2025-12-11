Освещение монтируют на старом Борском мосту

В настоящее время подрядчик устанавливает на переправе новые опоры освещения. Денисов также рассказал, что в ходе капремонта моста были выполнены работы по замене и восстановлению железобетонной плиты перекрытия и металлоконструкций, уложен новый слой асфальтобетона, установлены новые перильные ограждения и барьерные ограждения, нанесена разметка.
«До конца года движение по старому мосту запустят?» — переспросил председатель профильного комитета Владимир Солдатенко. «Да!» — ответил Денисов, уточнив, что после пуска движения рабочие уберут все временные конструкции, которые ранее были установлены на подъезде к ремонтируемому участку. Депутат Солдатенков также обратил внимание на проблему пробок в районе Борского моста, которую пока не удается решить.
«Особенно это актуально в выходные дни. Прошу ГУАД в рамках экспертной группы рассмотреть возможность запуска реверса по выходным дням из Нижнего Новгорода по новому Борскому мосту», — сказал он.
Накануне стало известно, что вторую полосу на старом Борском мосту откроют до конца декабря 2025 года.