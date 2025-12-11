В «Читай-городе» опровергли сообщения о продаже «Конституции для зумеров»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» опровергла РИА Новости сообщения о продаже в книжных магазинах сети «Конституции для зумеров», уточнив, что текст Конституции не может изменяться.
Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось сообщение, что якобы в магазине «Читай-город» представлена «Конституция для зумеров», где документ страны изложен молодежным сленгом.
«В ОРС “Читай-город — Буквоед” данная книга не представлена», — сообщили в пресс-службе.
Также в сети добавили, что любое издание должно содержать точную копию официального текста Конституции Российской Федерации.
«К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным», — приводятся слова коммерческого директора ОРС «Читай-город — Буквоед» Инны Касеновой.