Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Читай-городе» опровергли сообщения о продаже «Конституции для зумеров»

«Читай-город — Буквоед» опроверг сообщения о продаже «Конституции для зумеров».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» опровергла РИА Новости сообщения о продаже в книжных магазинах сети «Конституции для зумеров», уточнив, что текст Конституции не может изменяться.

Ранее в Telegram-канале «Новости Москвы» появилось сообщение, что якобы в магазине «Читай-город» представлена «Конституция для зумеров», где документ страны изложен молодежным сленгом.

«В ОРС “Читай-город — Буквоед” данная книга не представлена», — сообщили в пресс-службе.

Также в сети добавили, что любое издание должно содержать точную копию официального текста Конституции Российской Федерации.

«К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным», — приводятся слова коммерческого директора ОРС «Читай-город — Буквоед» Инны Касеновой.