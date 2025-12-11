Ричмонд
Аджилити и «щенячий час»: в парках Казани проведут бесплатные тренировки для собак

Ближайшее занятие запланировано на 14 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В декабре в трех общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для начинающих собаководов. Тренировки проведет специалист по поведению собак Полина Кучеева. Под ее руководством питомцы научатся выполнять основные команды и попробуют пройти полосу препятствий.

Так, 14 декабря горожан приглашают в парк им. М. Горького. На встрече Полина Кучеева расскажет участникам об основах дрессировки собак.

Следующее мероприятия запланировано на 21 декабря в парке «Крылья Советов». В этот день на площадке для выгула собак состоится «щенячий час».

В воскресенье, 28 декабря, в Горкинско-Ометьевском лесу организуют занятие по аджилити — преодолению полосы препятствий.

К участию в тренировках допускаются щенки в возрасте от трех с половиной месяцев, прошедшие период карантина, вакцинированные и обработанные от паразитов, сообщили в дирекции парков и скверов города.

Начало занятий — в 15:00. Для участия нужно записаться у тренера.