Разведчик из Башкирии помог снайперам ликвидировать опорный пункт ВСУ

Солдат из Башкирии получил награду за выявление уязвимостей в обороне противника.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий из Башкирии Радмир Байдавлетов был награжден государственной наградой за проявленные в ходе боевых действий мужество и профессионализм. Он служит заместителем командира взвода в разведроте имени Вафы Ахмадуллина, которая входит в состав мотострелкового полка «Башкортостан».

Как стало известно, в ходе выполнения одной из задач группа, в составе которой был Байдавлетов, попала под обстрел с использованием беспилотников и артиллерии со стороны ВСУ. Командир принял решение направить его на проведение разведки позиций противника.

Байдавлетов успешно выполнил поручение, обнаружив слабые участки в обороне противника. Переданные им разведданные позволили российским снайперам эффективно атаковать и уничтожить вражеский опорный пункт, а также взять в плен одного из солдат противника.

За проявленные самоотверженность и героизм при выполнении этого задания Радмир Байдавлетов был представлен к ордену Мужества. Соответствующий указ уже подписан.

