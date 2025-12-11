Разведчик из Башкирии помог снайперам ликвидировать опорный пункт ВСУ

Военнослужащий из Башкирии Радмир Байдавлетов был награжден государственной наградой за проявленные в ходе боевых действий мужество и профессионализм. Он служит заместителем командира взвода в разведроте имени Вафы Ахмадуллина, которая входит в состав мотострелкового полка «Башкортостан».
Как стало известно, в ходе выполнения одной из задач группа, в составе которой был Байдавлетов, попала под обстрел с использованием беспилотников и артиллерии со стороны ВСУ. Командир принял решение направить его на проведение разведки позиций противника.
Байдавлетов успешно выполнил поручение, обнаружив слабые участки в обороне противника. Переданные им разведданные позволили российским снайперам эффективно атаковать и уничтожить вражеский опорный пункт, а также взять в плен одного из солдат противника.
За проявленные самоотверженность и героизм при выполнении этого задания Радмир Байдавлетов был представлен к ордену Мужества. Соответствующий указ уже подписан.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.