20 омичей отправились служить в Президентский полк ФСО России

Из Омска в Москву отправились 20 молодых омичей, призванных на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Это одно из самых престижных и ответственных воинских формирований страны, подчиняющееся непосредственно Президенту России.
До конца декабря новобранцы примут военную присягу. Как отметили представители городской администрации, омичи с честью и достоинством будут представлять родной город в элитном подразделении, обеспечивающем безопасность главной резиденции главы государства.
Перед отправкой ребятам пожелали крепкого здоровья, дисциплины, новых профессиональных навыков, а также надёжных и верных товарищей по службе.
Ранее мы писали, что в Омске росгвардейцы спасли девушку от попытки навредить себе.