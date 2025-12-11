Ричмонд
20 омичей отправились служить в Президентский полк ФСО России

Юноши из Омска станут частью элитного подразделения, охраняющего Московский Кремль.

Источник: Комсомольская правда

Из Омска в Москву отправились 20 молодых омичей, призванных на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Это одно из самых престижных и ответственных воинских формирований страны, подчиняющееся непосредственно Президенту России.

До конца декабря новобранцы примут военную присягу. Как отметили представители городской администрации, омичи с честью и достоинством будут представлять родной город в элитном подразделении, обеспечивающем безопасность главной резиденции главы государства.

Перед отправкой ребятам пожелали крепкого здоровья, дисциплины, новых профессиональных навыков, а также надёжных и верных товарищей по службе.

Ранее мы писали, что в Омске росгвардейцы спасли девушку от попытки навредить себе.