20 омичей отправились служить в Президентский полк ФСО России

Из Омска в Москву отправились 20 молодых омичей, призванных на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Это одно из самых престижных и ответственных воинских формирований страны, подчиняющееся непосредственно Президенту России.