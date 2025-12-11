Ричмонд
Главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря

Мингорисполком объявил дату, когда зажгутся огни главной елки Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что главная елка страны засияет в Минске 15 декабря. Подробнее о торжественной церемонии рассказали в Мингорисполкоме.

Так, главная елка страны в 2025 году зажжется 15 декабря. Традиционно главная елка Беларуси размещается на Октябрьской площади.

Торжественная церемония зажжения главной елки страны начнется в 17.00 часов и даст старт зажжению всей праздничной иллюминации в столице.

Также 15 декабря в Минске будет дан старт ежегодной благотворительной акции «Наши дети».

Ранее стало известно, что «Крылья» на Свислочи появятся в Минске к Новому году 2026.

Тем временем Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси: «Дешевле, чем у частников».

А еще мы писали, что санстанция отреагировала на видео с мышью в ящике с морковью в магазине.