Главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря

Стало известно, что главная елка страны засияет в Минске 15 декабря. Подробнее о торжественной церемонии рассказали в Мингорисполкоме.
Так, главная елка страны в 2025 году зажжется 15 декабря. Традиционно главная елка Беларуси размещается на Октябрьской площади.
Торжественная церемония зажжения главной елки страны начнется в 17.00 часов и даст старт зажжению всей праздничной иллюминации в столице.
Также 15 декабря в Минске будет дан старт ежегодной благотворительной акции «Наши дети».
Ранее стало известно, что «Крылья» на Свислочи появятся в Минске к Новому году 2026.
