«Удар наносится краем облака». Ученые предупредили о внезапных магнитных из-за облака плазмы с Солнца

Магнитные бури начались резко из-за облака плазмы с Солнца — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Земле внезапно начались магнитные бури из-за удара облака плазмы с Солнца. Белорусов и других жителей Земли предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Неспрогнозированные магнитные бури на нашей планете начались из-за пришедшего к Земле выброса плазмы, покинувшего Солнце 8 декабря.

— К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7 — 8 декабря, — сказали ученые.

Вспышки на Солнце были уровня M8.1 и X1.1. Прогнозировался и ожидался приход облако от первого события. В связи с чем, ка котмечают в лаборатории, — «второй выброс совершенно выпал из виду» и оказался внезапным.

— Второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко, — пояснили ученые.

Удар облака плазмы с Солнца вызвал бурную реакцию магнитосферы Земли, вызвал формирование яркого полярного овала.

— Сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака, — предположили эксперты.

Около 01.40 по минскому времени на планете начались магнитные бури.

Ранее ученые сказали про резкое изменение прогноза на магнитные бури из-за вспышек на Солнце: «Продолжает искрить, может и рвануть».

