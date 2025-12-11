«Удар наносится краем облака». Ученые предупредили о внезапных магнитных из-за облака плазмы с Солнца

На Земле внезапно начались магнитные бури из-за удара облака плазмы с Солнца. Белорусов и других жителей Земли предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Неспрогнозированные магнитные бури на нашей планете начались из-за пришедшего к Земле выброса плазмы, покинувшего Солнце 8 декабря.
— К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7 — 8 декабря, — сказали ученые.
Вспышки на Солнце были уровня M8.1 и X1.1. Прогнозировался и ожидался приход облако от первого события. В связи с чем, ка котмечают в лаборатории, — «второй выброс совершенно выпал из виду» и оказался внезапным.
— Второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко, — пояснили ученые.
Удар облака плазмы с Солнца вызвал бурную реакцию магнитосферы Земли, вызвал формирование яркого полярного овала.
— Сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака, — предположили эксперты.
Около 01.40 по минскому времени на планете начались магнитные бури.
