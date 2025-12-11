Ричмонд
Юрта Кыш Бабая в Башкирии откроется 20 декабря

Юрта Кыш Бабая у шихана Торатау откроется в 13:00 часов 20 декабря, сообщает администрация геопарка. Башкирский Дед Мороз будет работать до конца новогодних каникул, 11 января.

Источник: Геопарк "Торатау"

В этнокомплексе ежедневно будут проводиться новогодняя программа у елки на улице и зимний сабантуй. Также здесь можно принять участие в мастер классе по изготовлению елочной игрушки, пострелять из лука, покататься на санях и снегоходах. В историко-культурном центре организуют фотосессию в национальных костюмах.