Юрта Кыш Бабая в Башкирии откроется 20 декабря

В этнокомплексе ежедневно будут проводиться новогодняя программа у елки на улице и зимний сабантуй. Также здесь можно принять участие в мастер классе по изготовлению елочной игрушки, пострелять из лука, покататься на санях и снегоходах. В историко-культурном центре организуют фотосессию в национальных костюмах.