Новые улицы для пешеходов планируют создать в центре Ростова

Они связывают главные туристические улицы — Большую Садовую и Береговую, а также отличаются высокой концентрацией объектов культурного наследия. В Ростове очень мало пешеходных зон. Пока ни одна из шести улиц, связывающих между собой Большую Садовую и набережную, не способствует развитию туризма в городе.