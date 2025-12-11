Новые улицы для пешеходов планируют создать в центре Ростова

Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя агентства территориального развития Алексея Санина. Сейчас Агентство территориального развития проводит анализ возможных участков для таких улиц. Позже его предложения направят администрации города и министерству строительства. Наиболее подходящими для создания пешеходных зон являются переулки Газетный и Семашко.
Они связывают главные туристические улицы — Большую Садовую и Береговую, а также отличаются высокой концентрацией объектов культурного наследия. В Ростове очень мало пешеходных зон. Пока ни одна из шести улиц, связывающих между собой Большую Садовую и набережную, не способствует развитию туризма в городе.
«Детально проработанного плана пока нет, мы подготовим базовые элементы предложения — рендеры, сделаем исследования автомобильного потока и предложим их либо главе администрации, либо минстрою Ростовской области», — подчеркнул Алексей Санин.