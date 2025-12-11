Потепление климата может сделать проживание в домах Воронежской области некомфортным

Минприроды Воронежской области создало Паспорта климатической безопасности региона на 2026−2050 гг. В нем отражены риски, связанные с изменением климата. Основные среди них — снижение качества почв, деградация лесов и земель, снижение водности рек и других водных объектов, рост пожароопасности, снижение биоразнообразия и изменение состояния популяций видов растений и животных.
Экологи пришли к выводу, что среднегодовая температура в регионе будет повышаться на 0,4°С каждое десятилетие. Глобальное потепление может отразиться на жизни воронежцев. Например, это станет причиной более быстрого износа внешних конструкций зданий, а также к перегреву помещений, жить в которых будет некомфортно.
Среди положительных моментов эксперты отметили возможность для аграриев выращивания позднеспелых сортов зерновых, которые отличаются повышенной урожайностью и более рационально используют запасы влаги.
Отраженные в Паспорте климатической безопасности данные станут основой для внесения изменений в региональный план адаптации к изменениям климата.