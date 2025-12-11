Потепление климата может сделать проживание в домах Воронежской области некомфортным

Экологи пришли к выводу, что среднегодовая температура в регионе будет повышаться на 0,4°С каждое десятилетие. Глобальное потепление может отразиться на жизни воронежцев. Например, это станет причиной более быстрого износа внешних конструкций зданий, а также к перегреву помещений, жить в которых будет некомфортно.