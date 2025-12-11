Ричмонд
В Кремле рассказали, когда состоится презентация главной новогодней елки

Презентация главной новогодней елки страны в Кремле пройдет 23 декабря.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Презентация главной новогодней елки страны в Кремле состоится 23 декабря, дизайн-проект оформления ели в этом году — «Морозный узор», сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ.

«В презентации главной новогодней ёлки страны примут участие учащиеся образовательных учреждений управления делами президента Российской Федерации. Дизайн-проект новогоднего оформления елки в этом году — “Морозный узор”, — рассказали в пресс-службе.

Елка будет установлена на Соборной площади. Ее высота 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.

В 2025 году главной новогодней елкой страны стала столетняя лесная красавица из Рузского муниципального округа Московской области. Она была доставлена в Кремль на специальном автопоезде 10 декабря.