Облминобр назвал число девятиклассников, которые не смогли пройти ГИА

По данным минобра, в 2024 году один выпускник 9 класса не прошел ГИА. Из-за болезни он не пришел на экзамен по русскому языку. В 2025-м два девятиклассника получили неудовлетворительный результат на ГИА. Первый не сдал русский язык, а второй — информатику.