Эксперт раскрыл, почему «Моссад» возглавит русскоязычный генерал

Что известно о Романе Гофмане
- Он родился в городе Мозырь в Белоруссии в 1976 году, пишет RTVI.
- Переехал в Израиль вместе с семьей в 1990 году.
- В 1995 году был призван на службу в бронетанковые войска.
- После окончания офицерских курсов в 1997 году служил командиром взвода в танковой бригаде.
- Участвовал в боевых действиях против ХАМАС в 2023 году, получил ранение.
- Получил звание генерал-майора Армии обороны Израиля в мае 2024 года.
- С мая 2024 года по настоящее время Гофман занимает должность военного секретаря Нетаньяху.
- Пост главы «Моссада» он займет в 2026 году.
- Гофман никогда не работал в разведывательной службе, но сотрудничал с ней как помощник Нетаньяху.
- В СМИ Израиля Гофмана называют «самым влиятельным советником премьер-министра» в период военных действий против ХАМАС.
Почему «Моссад» возглавит Гофман — мнение эксперта
Дани Орбах уверен, что Нетаньяху принял решение в пользу назначения Гофмана, потому что надеется, что тот будет продвигать его политику в рядах спецслужбы.
«Нетаньяху долгое время чувствовал, что система настроена против него. Он доверяет Гофману, своему военному секретарю», — уточнил эксперт.
Собеседник RTVI считает, что в карьерном росте Гофману также помогла хорошая репутация в военных кругах Израиля. По его мнению, уроженец Белоруссии может стать одним из лучших руководителей службы разведки, как Меир Даган. Эксперт отметил, что Гофман не является генералом-бюрократом, засилье которых наблюдается в израильской армии.
Он напомнил, что в Израиле есть мнение, что спецслужбы допустили промах, не предотвратив теракты 7 октября 2023 года. По словам Орбаха, Нетаньяху ждет, что Гофман, как человек со стороны, сможет оценить ситуацию в «Моссаде» и, возможно, вскрыть проблемы. Военный историк привел в пример главу израильской контрразведки «Шин-Бет» Ами Аялона. Он возглавил службу в 1996 году после убийства премьер-министра Ицхака Рабина. До этого Аялон командовал ВМС Израиля и не имел опыта работы в разведке.
«Аялон созвал всех начальников отделов на совещание и сказал им: “Я ничего не знаю о разведке. Я адмирал военно-морского флота. Я хочу, чтобы вы меня научили. Поэтому сейчас я хочу, чтобы вы объяснили мне, чем вы занимаетесь. При этом я хочу услышать от вас, в чем причина каждого вашего действия”, — описал Орбах.
Эксперт полагает, что Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что Гофман также сможет выявить фундаментальные пробелы в деятельности службы и устранить их.
Орбах обратил внимание, что аналогий между назначением Гофмана в “Моссад” и Пита Хегсетта в Минобороны США искать не стоит. По мнению эксперта, Хегсетт скорее медийное лицо, в то время как Гофман — боевой генерал с гигантским опытом.