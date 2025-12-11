Эксперт раскрыл, почему «Моссад» возглавит русскоязычный генерал

Он напомнил, что в Израиле есть мнение, что спецслужбы допустили промах, не предотвратив теракты 7 октября 2023 года. По словам Орбаха, Нетаньяху ждет, что Гофман, как человек со стороны, сможет оценить ситуацию в «Моссаде» и, возможно, вскрыть проблемы. Военный историк привел в пример главу израильской контрразведки «Шин-Бет» Ами Аялона. Он возглавил службу в 1996 году после убийства премьер-министра Ицхака Рабина. До этого Аялон командовал ВМС Израиля и не имел опыта работы в разведке.