Суд взыскал почти 100 тыс. рублей с сервиса доставки за ДТП с курьером в Омске

Авария произошла 7 июля 2025 года на улице Крупской в Омске. Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, принадлежавший истцу, столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого находился курьер. На момент происшествия он был одет в фирменную экипировку и выполнял заказ — то есть действовал в интересах компании на основании гражданско-правового договора.