Суд взыскал почти 100 тыс. рублей с сервиса доставки за ДТП с курьером в Омске

Омский районный суд удовлетворил иск омички и взыскал с крупного сервиса доставки компенсацию в размере более 97 тысяч рублей за повреждения автомобиля, полученные в результате ДТП с курьером компании.
Авария произошла 7 июля 2025 года на улице Крупской в Омске. Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, принадлежавший истцу, столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого находился курьер. На момент происшествия он был одет в фирменную экипировку и выполнял заказ — то есть действовал в интересах компании на основании гражданско-правового договора.
В результате столкновения машине были нанесены значительные повреждения: помяты передний бампер, капот, левое переднее крыло и дверь, разбита фара и левое зеркало.
Суд установил, что курьер на момент ДТП исполнял свои обязанности и действовал в коммерческих интересах заказчика. Это позволило признать компанию надлежащим ответчиком и возложить на нее обязанность по возмещению ущерба.
Решение пока не вступило в законную силу и в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке.
