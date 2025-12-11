Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал почти 100 тыс. рублей с сервиса доставки за ДТП с курьером в Омске

Компания обязана компенсировать ущерб, причиненный автомобилю местной жительницы во время исполнения курьером рабочего задания.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд удовлетворил иск омички и взыскал с крупного сервиса доставки компенсацию в размере более 97 тысяч рублей за повреждения автомобиля, полученные в результате ДТП с курьером компании.

Авария произошла 7 июля 2025 года на улице Крупской в Омске. Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro, принадлежавший истцу, столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого находился курьер. На момент происшествия он был одет в фирменную экипировку и выполнял заказ — то есть действовал в интересах компании на основании гражданско-правового договора.

В результате столкновения машине были нанесены значительные повреждения: помяты передний бампер, капот, левое переднее крыло и дверь, разбита фара и левое зеркало.

Суд установил, что курьер на момент ДТП исполнял свои обязанности и действовал в коммерческих интересах заказчика. Это позволило признать компанию надлежащим ответчиком и возложить на нее обязанность по возмещению ущерба.

Решение пока не вступило в законную силу и в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее мы писали, что в Омске росгвардейцы спасли девушку от попытки навредить себе.