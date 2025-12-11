В Калининградской области создали украшения из янтаря в виде леденцов

«Янтарные конфеты — копия настоящих. При этом серебряная обёртка в изделиях выполняет не только декоративную функцию, но и служит каркасом. Леденец в нём надёжно закреплён, а упаковка выглядит естественно — со складками, как у реальной фольгированной обёртки», — пояснила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности предприятия Майя Скворцова.