В Калининградской области создали украшения из янтаря в виде леденцов. Серьги и подвеску выполнили из прозрачного самоцвета. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Украшения создали в одном экземпляре при помощи нейросети. Для каждой серёжки и подвески использовали по три грамма янтаря.
Сходства с леденцами ювелиры комбината достигли благодаря лузгованию — специальной обработке камня в автоклаве. Под воздействием давления и температуры внутри самоцвета образовались микровзрывы пузырьков воздуха, визуально напоминающие искорки. Они придали изделию мягкое свечение и карамельный блеск, — рассказали в пресс-службе.
Обёртку для леденцов выполнили из серебра. Она также служит каркасом украшений.
«Янтарные конфеты — копия настоящих. При этом серебряная обёртка в изделиях выполняет не только декоративную функцию, но и служит каркасом. Леденец в нём надёжно закреплён, а упаковка выглядит естественно — со складками, как у реальной фольгированной обёртки», — пояснила заместитель гендиректора по ювелирному производству и коммерческой деятельности предприятия Майя Скворцова.
Изделия разместят в музее Янтарного комбината. С 31 декабря по 11 января посетители смогут примерить украшения.
Одежду и аксессуары создают в творческой мастерской Дома янтарной моды. Его открыли на территории комбината в 2023 году. Мастерскую разместили в восстановленном особняке начала ХХ века. Образы с янтарём демонстрируют на модных показах и выставках в России и за рубежом.