Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси

Для больниц в Беларуси на новогодние праздники также предусмотрено особое расписание. По графику субботнего дня в стационарах больниц и РНПЦ будут работать 20 и 27 декабря, а также 3 января. График праздничного дня в больницах установлен на 25 декабря, 1, 2 и 7 января. А на 28 декабря и 4 января в стационарах медучреждений — график работы выходного дня.