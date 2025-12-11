Минздрав изменил график работы медучреждений на новогодние праздники в Беларуси

В Министерстве здравоохранения утвердили график работы медучреждений в выходные и праздничные дни в декабре 2025 года и в январе 2026 года.
В Минздраве пояснили, что в период выходных и праздничных дней в Беларуси работу медучреждений организуют по измененному графику.
Так, в амбулаториях, поликлиниках, поликлинических отделениях больниц и РНПЦ, организации службы крови, санстанциях, аптеках, организациях медтехники и особого типа работа 20 декабря будет организована по графику рабочего дня. По графику субботы эти учреждения здравоохранения будут работать 26 и 27 декабря, а также 3 января, по графику праздничного дня — 25 декабря, 1, 2 и 7 января, по графику выходного дня — 28 декабря и 4 января.
Для больниц в Беларуси на новогодние праздники также предусмотрено особое расписание. По графику субботнего дня в стационарах больниц и РНПЦ будут работать 20 и 27 декабря, а также 3 января. График праздничного дня в больницах установлен на 25 декабря, 1, 2 и 7 января. А на 28 декабря и 4 января в стационарах медучреждений — график работы выходного дня.
При этом 26 декабря стационары больниц и РНПЦ в Беларуси будут работать по графику рабочего дня.
— Во время праздничных и выходных дней в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению, — подчеркнули в Минздраве.
При этом служба скорой помощи в эти дни будет находится в режиме повышенной готовности.
Ранее Минтруда сообщило, что большие выходные ожидают белорусов в декабре.
Тем временем главная елка Беларуси зажжется в Минске 15 декабря.