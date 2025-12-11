В Ростовской области доля жилья в рамках КРТ за год выросла с 16 до 88%

Конкретно в Ростове-на-Дону в рамках КРТ возводят микрорайон «Новый Ростов». В этом случае планируют создание 1,8 млн квадратных метров жилья. Параллельно построят 11 детских садов и школ, детскую и взрослую поликлиники, станцию скорой помощи, обсустроят парк и аллеи. На площади в 192 тысячи квадратных метров уже ввели шесть многоквартирных домов из 15, школу на 1100 мест и детсад на 200 мест.