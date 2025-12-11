В Ростовской области доля жилья в рамках КРТ за год выросла с 16 до 88%

С начала 2025 года в рамках программы комплексного развития территорий в Ростовской области возвели 300 тысяч квадратных метров жилья, и это составило 10% от всей площади КРТ-застройки в стране. Такие цифры озвучили на заседании в региональном правительстве.
За год долю жилья, построенного на территориях комплексного развития, нарастили с 16% до 88%. В 2026 году этот показатель должен составить уже 90%.
Также на Дону завершают создание нормативно-правовой базы. В частности, в первом полугодии 2026 года собираются законодательно закрепить подходы развития территорий в Ростове, Батайске, Аксайском и Мясниковском районах. Остальные муниципалитеты Дона также должны решить вопросы с возможностью полноценного возведения инфраструктуры при реализации крупных строительных проектов.
Конкретно в Ростове-на-Дону в рамках КРТ возводят микрорайон «Новый Ростов». В этом случае планируют создание 1,8 млн квадратных метров жилья. Параллельно построят 11 детских садов и школ, детскую и взрослую поликлиники, станцию скорой помощи, обсустроят парк и аллеи. На площади в 192 тысячи квадратных метров уже ввели шесть многоквартирных домов из 15, школу на 1100 мест и детсад на 200 мест.
Кроме того, в настоящее время готовятся к реализации два проекта КРТ в Аксае, еще два прорабатываются для Ростова — застройку территорий со всей необходимой инфраструктурой собираются выполнить в Пролетарском и Октябрьском районах города. Также КРТ планируют в Таганроге.
