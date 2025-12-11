Ричмонд
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ожидается пик гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Попова: пик гриппа ожидается к началу праздников.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Пик гриппа в России ожидается к началу праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу праздников», — сказала Попова журналистам.