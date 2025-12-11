С датой открытия четвёртого моста через Обь определились в Новосибирске

Важным условием для жителей города станет временно бесплатный проезд по новой переправе. Как сообщают власти, плата за пользование мостом не будет взиматься до момента полного завершения всех строительных и отделочных работ на объекте. Речь идёт не только о самом полотне моста, но и о финальных работах на прилегающих участках дорожной инфраструктуры.