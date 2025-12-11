Ричмонд
С датой открытия четвёртого моста через Обь определились в Новосибирске

Открытие моста знаменует окончание длительного периода ожидания.

Источник: Om1 Новосибирск

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции 11 декабря рассказал, смогут ли новосибирцы рассчитывать на бесплатный проезд по четвёртому мосту через Обь. Движение по новому, четвёртому мосту через Обь в Новосибирске будет официально открыто в ночь с 15 на 16 декабря.

Важным условием для жителей города станет временно бесплатный проезд по новой переправе. Как сообщают власти, плата за пользование мостом не будет взиматься до момента полного завершения всех строительных и отделочных работ на объекте. Речь идёт не только о самом полотне моста, но и о финальных работах на прилегающих участках дорожной инфраструктуры.

Открытие моста знаменует окончание длительного периода ожидания. Изначально сдача объекта в эксплуатацию была запланирована ещё на 2023 год, однако сроки реализации проекта неоднократно переносились.