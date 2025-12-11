Омский областной суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за участие в жестоком избиении

Как установлено в ходе судебного разбирательства, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 ноября 2024 года в деревообрабатывающем цехе в Омске. Трое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними вспыхнул конфликт. Один из них (его дело выделено в отдельное производство) начал жестоко избивать третьего — наносил удары руками, ногами и острым предметом по голове, телу и конечностям.