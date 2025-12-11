Омский областной суд приговорил мужчину к 12 годам колонии за участие в жестоком избиении

Омский областной суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и запрет заниматься определённой деятельностью в течение 2 лет.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшего.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, трагедия произошла в ночь с 13 на 14 ноября 2024 года в деревообрабатывающем цехе в Омске. Трое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними вспыхнул конфликт. Один из них (его дело выделено в отдельное производство) начал жестоко избивать третьего — наносил удары руками, ногами и острым предметом по голове, телу и конечностям.
Подсудимый не только сам участвовал в избиении, нанося множественные удары ногами, но и снимал происходящее на мобильный телефон, а затем опубликовал видео в одном из Telegram-каналов.
Потерпевший был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами и спустя две недели скончался, так и не выйдя из комы.
В ходе судебного следствия подсудимый признал вину частично, а в последнем слове просил суд о снисхождении. Однако суд счел содеянное особо тяжким преступлением против личности и вынес суровый приговор.
Приговор пока не вступил в законную силу. Суд разъяснил сторонам право на обжалование в установленном порядке.
