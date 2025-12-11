В Воронеже начнут дезинфицировать контейнерные площадки и отремонтируют подъезды к ним

Злободневную проблему состояния контейнерных площадок обсудили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Одним из вопросов повестки стала модернизация мест сбора ТКО, что особенно важно для кварталов со старой застройкой, где расположение площадок сложилось исторически. Коммунальщики запросят разъяснения у Роспотребнадзора.