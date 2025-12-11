Ричмонд
В Воронеже начнут дезинфицировать контейнерные площадки и отремонтируют подъезды к ним

Эти и другие вопросы обсудили на совещании в министерстве ЖКХ региона.

Источник: Комсомольская правда

Злободневную проблему состояния контейнерных площадок обсудили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Одним из вопросов повестки стала модернизация мест сбора ТКО, что особенно важно для кварталов со старой застройкой, где расположение площадок сложилось исторически. Коммунальщики запросят разъяснения у Роспотребнадзора.

Также участники совещания обсудили оптимальный вариант дезинфекции и дератизации контейнеров, наличие крышек и обустройство пандусов. Решено создать адресную программу обустройства подъездов к контейнерным площадкам с финансированием через дорожный фонд региона.

Говорили и о необходимости регулярной дезинфекции мест сбора отходов. Министра ЖКХ Евгений Бажанов предложил определить единого оператора для этих работ. Для решения проблемы переполнения контейнеров необходимо усилить контроль их состояния.