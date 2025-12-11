Жителей Башкирии попросили не выходить на лед, так как он еще очень тонкий

«В этих условиях нахождение на льду не безопасно. Несмотря на это, любители зимней рыбалки уже выходят на неокрепший лед. Провели с ними профилактическую беседу и рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах зимой», — написал Кирилл Первов.