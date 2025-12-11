Ричмонд
Жителей Башкирии попросили не выходить на лед, так как он еще очень тонкий

Находиться на нем опасно для жизни.

Источник: Госкомитет по ЧС РБ

Водоемы Башкирии наконец-то начали покрываться льдом, но он еще очень тонкий. Находиться на нем опасно для жизни, написал глава Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

В четверг, 11 декабря, спасатели провели рейд на Павловском водохранилище. Толщина льда здесь составляет от 0 до 7 см, местами наблюдаются полыньи.

«В этих условиях нахождение на льду не безопасно. Несмотря на это, любители зимней рыбалки уже выходят на неокрепший лед. Провели с ними профилактическую беседу и рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах зимой», — написал Кирилл Первов.

Он напомнил также, что безопасная толщина льда составляет более 10 см.

В связи с тем, что зима в этом году началась намного позже обычного операция «Тонкий лед» продлена до 31 декабря.