Нижегородцы без счётчиков на воду будут платить вдвое больше

В декабре для жителей Нижегородской области, не установивших счетчики на холодную воду, изменится порядок расчета платы за коммунальный ресурс. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области. Вступило в силу постановление Правительства России № 1871 от 25 ноября 2025 года, устанавливающее новый повышающий коэффициент.
До этого, собственники квартир без индивидуальных приборов учета платили за холодную воду по нормативам с коэффициентом 1,5. Теперь коэффициент увеличен до 3. Изменение направлено на стимулирование установки счетчиков и снижение потребления ресурса. В инспекции пояснили, что многие собственники продолжают платить фиксированную сумму, хотя фактическое потребление может быть значительно ниже.
Ранее сообщалось, что прокуратура проверит ЖКХ Богородска после перебоев с водоснабжением.