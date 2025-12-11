Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы без счётчиков на воду будут платить вдвое больше

С 1 декабря коэффициент для квартир без счетчиков на холодную воду повышен с 1,5 до 3.

Источник: Reuters

В декабре для жителей Нижегородской области, не установивших счетчики на холодную воду, изменится порядок расчета платы за коммунальный ресурс. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области. Вступило в силу постановление Правительства России № 1871 от 25 ноября 2025 года, устанавливающее новый повышающий коэффициент.

До этого, собственники квартир без индивидуальных приборов учета платили за холодную воду по нормативам с коэффициентом 1,5. Теперь коэффициент увеличен до 3. Изменение направлено на стимулирование установки счетчиков и снижение потребления ресурса. В инспекции пояснили, что многие собственники продолжают платить фиксированную сумму, хотя фактическое потребление может быть значительно ниже.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит ЖКХ Богородска после перебоев с водоснабжением.