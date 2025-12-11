Нижегородцы без счётчиков на воду будут платить вдвое больше

До этого, собственники квартир без индивидуальных приборов учета платили за холодную воду по нормативам с коэффициентом 1,5. Теперь коэффициент увеличен до 3. Изменение направлено на стимулирование установки счетчиков и снижение потребления ресурса. В инспекции пояснили, что многие собственники продолжают платить фиксированную сумму, хотя фактическое потребление может быть значительно ниже.