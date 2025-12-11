Дочери футболиста Тарасова стали звездами турнира по художественной гимнастике

Мама девочек рассказала подписчикам, что за внешним триумфом скрылась трогательная история. По ее словам, победительница-дочь расстроилась из-за сестренки и даже предложила Милане свой кубок. Но старшая проявила твердость и спортивное благородство, отказавшись от подарка, заявив, что не заслужила эту награду, поскольку кубок по праву принадлежит Еве.