Дочери футболиста Тарасова стали звездами турнира по художественной гимнастике

Известная модель из Ростовской области, жена футболиста Дмитрия Тарасова и многодетная мать Анастасия Костенко в своих социальных сетях рассказала о крупном успехе дочерей на открытом турнире по художественной гимнастике, который проходил в Суздале.
Юные спортсменки показали блестящие результаты. Младшая Ева завоевала первое место и звание абсолютной победительницы, а ее старшая сестра Милана взяла второе место.
Мама девочек рассказала подписчикам, что за внешним триумфом скрылась трогательная история. По ее словам, победительница-дочь расстроилась из-за сестренки и даже предложила Милане свой кубок. Но старшая проявила твердость и спортивное благородство, отказавшись от подарка, заявив, что не заслужила эту награду, поскольку кубок по праву принадлежит Еве.
— Все победы впереди! — поддержали девочек поклонники мамы-модели.
