В ноябре в Башкирии выдали более 34 тысяч новых кредитных карт

В ноябре банки Башкирии выпустили для клиентов 34,5 тысячи новых кредитных карт. Этот показатель оказался на 13,1% ниже, чем в октябре, когда было выдано 39,7 тысячи карт, сообщает Нацбанк.
Наиболее заметное снижение объемов выдачи по сравнению с октябрем наблюдается в Республике Крым, Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае и Омской области, где падение составило от 18% до 25%.
В целом по России в ноябре было выпущено 1,11 миллиона новых кредитных карт, что на 16,3% меньше, чем в октябре, когда их количество достигло 1,33 миллиона.
