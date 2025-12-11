В Таганроге оказали гуманитарную помощь восьми семьям, пострадавшим от БПЛА

В Таганроге гуманитарную помощь получили восемь семей, полностью потерявших имущество после воздушной атаки, произошедшей 25 ноября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Семьям доставили продуктовые и гигиенические наборы, утюги, комплекты постельного белья, подушки, одеяла и подарочные сертификаты в супермаркет.
— Такая забота и поддержка особенно важны в трудные времена. Мы — вместе, и обязательно преодолеем любые трудности, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Инициаторами благотворительной акции выступили региональное отделение Российского Красного Креста и Общероссийская организация «Союз женщин России» в лице депутата Государственной Думы Ларисы Тутовой.
