В Екатеринбурге ледовый каток «Юность» откроет сезон 12 декабря

В Екатеринбурге открытие сезона на катке «Юность» состоится 12 декабря. Об этом сообщили в администрации города. Первыми на лед выйдут конькобежцы, которые проведут показательную тренировку, а через неделю состоятся первые соревнования по конькобежному спорту. Жители города смогут посетить каток уже 18 декабря.
— Несмотря на погодные трудности, ледовары спортивного комплекса смогли нарастить достаточный слой льда для работы катка. Работы ведутся круглосуточно, — отметили в мэрии.
Кроме этого, в честь 100-летия «Юности» гости катка, которые придут в день своего рождения, а также за три дня до или после него, смогут покататься бесплатно.
По четвергам бесплатно посетить каток смогут студенты очной формы обучения, школьники и пенсионеры. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу. Стоит отметить, что во всех случаях прокат коньков оплачивается отдельно.
Участники специальной военной операции смогут свободно посещать каток весь сезон.
Работа катка планируется до конца февраля, но будет зависеть от погодных условий.