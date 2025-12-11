В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова

«Наши гости и наши граждане, которые куда-то уезжают отдыхать, завозят холеру. Это не секрет. Мы информацию об этом отдаем. Но на сегодняшний день нам удается локализовать ситуацию, которая возникает только для тех людей, которые заразились вне Российской Федерации. Внутренней передачи в Российской Федерации мы не допускаем», — сказала Попова журналистам.