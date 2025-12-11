Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России не фиксируют случаи передачи холеры, сообщила Попова

Попова: в России не зафиксированы случаи передачи холеры внутри страны.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Завозные случаи холеры в России есть, но ситуацию удалось локализовать, внутренняя передача заболевания в Российской Федерации не допускается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши гости и наши граждане, которые куда-то уезжают отдыхать, завозят холеру. Это не секрет. Мы информацию об этом отдаем. Но на сегодняшний день нам удается локализовать ситуацию, которая возникает только для тех людей, которые заразились вне Российской Федерации. Внутренней передачи в Российской Федерации мы не допускаем», — сказала Попова журналистам.