Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на первое декабря 2025-го в республике действуют 17 900 предприятий с иностранными инвестициями.
Из них 4 228 — совместные предприятия, 13 672 — иностранные компании. Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 декабря 2025 года возросло на 2 450 ед. (+ 15,9%) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Большая часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 декабря их число составило 909 (месяцем ранее — 898). Далее следуют Китай — 725 (на 1 ноября — 713) и Турция — 470 против 487 в прошлом месяце.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.