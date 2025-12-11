Ричмонд
Мокрый снег и метель ожидаются в Москве 12 декабря

Непогода связана с прохождением холодного фронта.

Источник: РИА "Новости"

В Москве в пятницу, 12 декабря, с 13:00 и до конца суток ожидаются дождь, переходящий в снег, и метель с сильной гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Москвичей и гостей столицы также предупредили о налипании мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. Непогода связана с прохождением холодного фронта.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходов призывают не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями.

При необходимости можно звонить по телефонам «101» или «112» или номеру 8 (495) 637−31−01.

Ранее сообщалось, что 12 декабря Московский регион накроет первая метель календарной зимы. По данным Гидрометцентра, данное погодное явление образуется в том числе благодаря ветру западной четверти.

Кроме того, из-за холодного атмосферного фронта ночью и утром пятницы прогнозируются дожди. При этом днем ожидается мокрый снег, а вечером — снег.