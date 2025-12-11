Мокрый снег и метель ожидаются в Москве 12 декабря

В Москве в пятницу, 12 декабря, с 13:00 и до конца суток ожидаются дождь, переходящий в снег, и метель с сильной гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
Москвичей и гостей столицы также предупредили о налипании мокрого снега и усилении ветра до 15 метров в секунду. Непогода связана с прохождением холодного фронта.
Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вдали от деревьев.
Пешеходов призывают не оставлять детей без присмотра, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В непогоду не рекомендуется укрываться под деревьями.
При необходимости можно звонить по телефонам «101» или «112» или номеру
Ранее сообщалось, что 12 декабря Московский регион накроет первая метель календарной зимы. По данным Гидрометцентра, данное погодное явление образуется в том числе благодаря ветру западной четверти.
Кроме того, из-за холодного атмосферного фронта ночью и утром пятницы прогнозируются дожди. При этом днем ожидается мокрый снег, а вечером — снег.