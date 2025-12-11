Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова рассказала о балансе между карьерой и семьей у женщин

Захарова рассказала о балансе между карьерой и семьей у женщин в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В России существует проверенный временем баланс между карьерными возможностями для женщин и бережным отношением к традиционным семейным ценностям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас в стране представительницы прекрасного пола отнюдь не являются слабой частью социально-экономического активного населения. Многие десятилетия, а можно сказать и столетия, если посмотреть вглубь веков, наша страна предлагает миру лучшие практики сохранения баланса между равноправием полов и бережным отношением к традиционным семейным ценностям. Я могу сказать, что это предмет нашей особой гордости, что в нашей стране такой баланс есть. И он уже тоже проверен временем. А я бы назвала это даже не балансом, а гармонией», — сказала она в ходе заседания «Итоги десятого международного конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС» в Совете Федерации.

России выступает за гармоничное отношение к равноправию, к равенству полов, возможности для женщины реализации на всех направлениях, в которых у нее есть талант, предрасположенность или жизненные необходимости, добавила Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше