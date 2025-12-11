Сайты известного оператора ТВ и интернет-провайдера прекратили работу в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе компании «Белтелеком».
«С 10 декабря 2025 года самостоятельная работа сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by, зала.бел будет прекращена», — проинформировали в пресс-службе.
И отметили, для удобства пользователей все информационные ресурсы были объединены. В организации пояснили, что полная, а также актуальная информация об услугах «Белтелекома», включая Byfly и Zala, структурирована и доступна на основном официальном сайте beltelecom.by.
Пользователи, при переходе по старым адресам, будут автоматически перенаправлены на соответствующие разделы сайта «Белтелеком».