Сайты известного оператора ТВ и интернет-провайдера прекратили работу в Беларуси

В Беларуси прекратили работу сайты известного оператора ТВ и интернет-провайдера.

Источник: Комсомольская правда

Сайты известного оператора ТВ и интернет-провайдера прекратили работу в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе компании «Белтелеком».

«С 10 декабря 2025 года самостоятельная работа сайтов byfly.by, байфлай.бел, zala.by, зала.бел будет прекращена», — проинформировали в пресс-службе.

И отметили, для удобства пользователей все информационные ресурсы были объединены. В организации пояснили, что полная, а также актуальная информация об услугах «Белтелекома», включая Byfly и Zala, структурирована и доступна на основном официальном сайте beltelecom.by.

Пользователи, при переходе по старым адресам, будут автоматически перенаправлены на соответствующие разделы сайта «Белтелеком».