В центре Иркутска устранили прорыв канализации

В Иркутске устранили последствия аварии на канализационных сетях, которая произошла 11 декабря на улице Карла Либкнехта возле дома № 150. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Авария не затронула недавно отремонтированный участок дороги на соседней улице Триллисера. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Из-за обрушения колодца на линии диаметром 600 мм сточные воды вышли на поверхность, частично попав на проезжую часть. Утечку удалось остановить оперативно, хотя работы осложнялись большим количеством других подземных коммуникаций в этом месте — труб теплоснабжения, водоснабжения и канализации, — рассказывают в администрации.
По предварительным данным «Водоканала», колодец был исправен. Чтобы установить точную причину обрушения, начаты земляные работы, которые планируется завершить в течение суток.
Параллельно дорожные службы очищают проезжую часть и тротуары от образовавшейся наледи.
