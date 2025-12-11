В центре Иркутска устранили прорыв канализации

— Из-за обрушения колодца на линии диаметром 600 мм сточные воды вышли на поверхность, частично попав на проезжую часть. Утечку удалось остановить оперативно, хотя работы осложнялись большим количеством других подземных коммуникаций в этом месте — труб теплоснабжения, водоснабжения и канализации, — рассказывают в администрации.