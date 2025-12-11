Ричмонд
В центре Иркутска устранили прорыв канализации

Чтобы установить точную причину обрушения, начаты земляные работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске устранили последствия аварии на канализационных сетях, которая произошла 11 декабря на улице Карла Либкнехта возле дома № 150. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Авария не затронула недавно отремонтированный участок дороги на соседней улице Триллисера. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Из-за обрушения колодца на линии диаметром 600 мм сточные воды вышли на поверхность, частично попав на проезжую часть. Утечку удалось остановить оперативно, хотя работы осложнялись большим количеством других подземных коммуникаций в этом месте — труб теплоснабжения, водоснабжения и канализации, — рассказывают в администрации.

По предварительным данным «Водоканала», колодец был исправен. Чтобы установить точную причину обрушения, начаты земляные работы, которые планируется завершить в течение суток.

Авария не затронула недавно отремонтированный участок дороги на соседней улице Триллисера. Параллельно дорожные службы очищают проезжую часть и тротуары от образовавшейся наледи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске режим повышенной готовности продлится до ввода котла в резерв.