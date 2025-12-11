Трое академиков РАН стали лауреатами Демидовской премии в Екатеринбурге

Стали известны имена учёных, которые в 2025 году удостоены одной из самых почётных в России неправительственных наград — Демидовской премии. Лауреатами стали три выдающихся российских академика в номинациях «Физика», «Химия» и «Медицина». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В области физики премию присудили академику Александру Латышеву из Новосибирска. Он является одним из ведущих мировых специалистов по физике полупроводниковых систем, наноэлектронике и нанофотонике.
— В номинации «Химия» лауреатом стал академик РАН, Герой Труда России Юрий Михайлович Милёхин (Люберцы) — ведущий ученый в области химии энергетических конденсированных систем и генеральный конструктор Федерального центра двойных технологий «Союз», — уточнил губернатор.
За достижения в медицине премию получит академик Александр Румянцев из Москвы. Он — выдающийся педиатр, основатель и многолетний руководитель Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей. Торжественная церемония вручения традиционно пройдёт в Екатеринбурге в феврале 2026 года и будет приурочена ко Дню российской науки.
Демидовская премия имеет богатую историю. Она была учреждена в 1832 году уральским промышленником и меценатом Павлом Демидовым. В разное время её лауреатами становились такие светила науки, как Дмитрий Менделеев, хирург Николай Пирогов и мореплаватель Иван Крузенштерн. После долгого перерыва премия была возрождена в Екатеринбурге в 1992 году, сохранив статус одной из самых престижных научных наград страны.