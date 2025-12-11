Трое академиков РАН стали лауреатами Демидовской премии в Екатеринбурге

Демидовская премия имеет богатую историю. Она была учреждена в 1832 году уральским промышленником и меценатом Павлом Демидовым. В разное время её лауреатами становились такие светила науки, как Дмитрий Менделеев, хирург Николай Пирогов и мореплаватель Иван Крузенштерн. После долгого перерыва премия была возрождена в Екатеринбурге в 1992 году, сохранив статус одной из самых престижных научных наград страны.