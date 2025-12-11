Минюст предупредил о новой волне фейковых документов в Telegram

Главная цель аферистов — войти к вам в доверие, напугать и заставить перейти по ссылке или скачать прикреплённый файл. Как только вы это сделаете, мошенники получают доступ к вашему телефону, персональным данным и банковским картам, а затем могут вывести ваши деньги.