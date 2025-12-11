Ричмонд
Минюст предупредил о новой волне фейковых документов в Telegram

Vaib.uz (Узбекистан. 11 декабря). Министерство юстиции опубликовало новую подборку поддельных документов, которые мошенники массово рассылают пользователям в Telegram. Как правило, в таких письмах, якобы от лица государственных органов, содержится информация о «задолженностях», «судебных решениях», «предписаниях» и других важных событиях.

Источник: Vaib.Uz

Главная цель аферистов — войти к вам в доверие, напугать и заставить перейти по ссылке или скачать прикреплённый файл. Как только вы это сделаете, мошенники получают доступ к вашему телефону, персональным данным и банковским картам, а затем могут вывести ваши деньги.

Особое внимание стоит обратить на то, что подобные сообщения часто приходят с фейковых аккаунтов государственных структур или якобы от имени реальных сотрудников правоохранительных органов. Помните: ни одно правоохранительное ведомство и ни одна госструктура не будут официально связываться с гражданами через Telegram.

Как не стать жертвой мошенников?

Не открывайте ссылки и файлы, присланные с неизвестных аккаунтов.

Не вводите свои персональные или банковские данные по подозрительным ссылкам.

Если возникли сомнения — перепроверьте информацию через официальные сайты или телефоны ведомств.

Будьте бдительны: сохранность ваших данных и денег — прежде всего в ваших руках.