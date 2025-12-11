В Ташкенте объяснили появление чёрного дыма на ТЭЦ: это не мазут

В компании «Тепловые электрические станции» оперативно отреагировали на ажиотаж и дали подробный комментарий. Там подчеркнули: на Ташкентской ТЭЦ электро- и теплоэнергия производится исключительно на природном газе. Мазут здесь вообще не используется, а технологическое оборудование станции не предназначено для его сжигания. Соответственно, заявления о том, что «станция перешла с газа на мазут», не соответствуют действительности — мазут тут никогда и не применялся.