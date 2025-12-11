Ричмонд
В Ташкенте объяснили появление чёрного дыма на ТЭЦ: это не мазут

Vaib.uz (Узбекистан. 11 декабря). Сегодня в соцсетях появилось множество странных видео из Ташкента. На кадрах из труб Ташкентской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вырывался густой чёрный дым. Пользователи тут же вспомнили недавние заявления чиновников о том, что в столице полностью откажутся от использования мазута на ТЭС и ТЭЦ, и начали строить догадки — действительно ли это так?

Источник: Vaib.Uz

В компании «Тепловые электрические станции» оперативно отреагировали на ажиотаж и дали подробный комментарий. Там подчеркнули: на Ташкентской ТЭЦ электро- и теплоэнергия производится исключительно на природном газе. Мазут здесь вообще не используется, а технологическое оборудование станции не предназначено для его сжигания. Соответственно, заявления о том, что «станция перешла с газа на мазут», не соответствуют действительности — мазут тут никогда и не применялся.

Инцидент с чёрным дымом объяснили техническим процессом: во время переключения и наладки работы котлов на газе кратковременно возник чёрный дым. Этот момент сразу был взят под контроль специалистами, и ситуация была полностью устранена за три минуты.

На данный момент Ташкентская ТЭЦ функционирует в обычном режиме, соблюдая все технологические процессы и нормативные требования. Специалисты заверяют: повода для беспокойства у горожан нет.