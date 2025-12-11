Минтранс организовал специальные кассы для продажи билетов на автобусы и поезда для студентов

Для студентов это не только удобно, но и выгодно — на время зимних каникул им предоставляется скидка до 50% на билеты на поезда и самолёты. Скидку можно получить при наличии документа, подтверждающего обучение в государственном учебном заведении. Такую справку можно получить онлайн через ЕПИГУ, непосредственно в учебном заведении либо в виде электронного подтверждения от Центра управления проектами электронного правительства.