Минтранс организовал специальные кассы для продажи билетов на автобусы и поезда для студентов

Где расположены выездные кассы?
Первый этаж здания факультета узбекской филологии Национального университета Узбекистана. Адрес: Алмазарский район, Студенческий городок, улица Университетская, дом 4.
В здании «А» Ташкентского государственного экономического университета. Адрес: Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом 60-А (бывшее здание Ташкентского финансового института).
Для студентов это не только удобно, но и выгодно — на время зимних каникул им предоставляется скидка до 50% на билеты на поезда и самолёты. Скидку можно получить при наличии документа, подтверждающего обучение в государственном учебном заведении. Такую справку можно получить онлайн через ЕПИГУ, непосредственно в учебном заведении либо в виде электронного подтверждения от Центра управления проектами электронного правительства.
Скидка действует на авиарейсы, выполняемые в период с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Что касается железнодорожных рейсов — с 18 декабря 2025 года по 12 января 2026 года (кроме вагонов класса СВ/VIP и высокоскоростного электропоезда «Афросиаб»).
Если вы студент и планируете поездку домой на праздники, не упустите возможность воспользоваться выездными кассами в вузах. Это поможет избежать длинных очередей и сэкономить время на приобретение билетов.