Минтранс организовал специальные кассы для продажи билетов на автобусы и поезда для студентов

Vaib.uz (Узбекистан. 11 декабря). В преддверии новогодних праздников у многих студентов возникает традиционный вопрос — как быстрее и удобнее купить билет домой на каникулы. Чтобы решить эту проблему, Министерство транспорта организовало две выездные кассы, которые работают прямо в вузах и специализируются на продаже билетов на поезда и автобусы для студентов.

Источник: Vaib.Uz

Где расположены выездные кассы?

Первый этаж здания факультета узбекской филологии Национального университета Узбекистана. Адрес: Алмазарский район, Студенческий городок, улица Университетская, дом 4.

В здании «А» Ташкентского государственного экономического университета. Адрес: Юнусабадский район, улица Амира Темура, дом 60-А (бывшее здание Ташкентского финансового института).

Для студентов это не только удобно, но и выгодно — на время зимних каникул им предоставляется скидка до 50% на билеты на поезда и самолёты. Скидку можно получить при наличии документа, подтверждающего обучение в государственном учебном заведении. Такую справку можно получить онлайн через ЕПИГУ, непосредственно в учебном заведении либо в виде электронного подтверждения от Центра управления проектами электронного правительства.

Скидка действует на авиарейсы, выполняемые в период с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Что касается железнодорожных рейсов — с 18 декабря 2025 года по 12 января 2026 года (кроме вагонов класса СВ/VIP и высокоскоростного электропоезда «Афросиаб»).

Если вы студент и планируете поездку домой на праздники, не упустите возможность воспользоваться выездными кассами в вузах. Это поможет избежать длинных очередей и сэкономить время на приобретение билетов.