Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не назовет виновного в ударах по ЗАЭС

МАГАТЭ не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку отсутствует уверенность в вещественных доказательствах, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, сейчас возможности наблюдателей ограничены по соображениям безопасности. Тем временем ЗАЭС продолжает играть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, станция может перейти под контроль и управление США и ее задействуют в энергоснабжении «нового масштабного дата-центра».