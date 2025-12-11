По поручению Виталия Хоценко в Омской области ускоряют выдачу жилья детям-сиротам

Один из первых таких объектов — пятиэтажный дом на улице Чередовой в Омске — уже введен в эксплуатацию. В нем приобретено 17 квартир из 70, которые передаются выпускникам детских домов и другим льготникам, в том числе и участникам СВО из числа сирот. Квартиры-студии площадью от 33 кв. м сдаются с качественным ремонтом, сантехникой и базовыми бытовыми приборами.