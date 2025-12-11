По поручению Виталия Хоценко в Омской области ускоряют выдачу жилья детям-сиротам

В Омской области успешно реализуется инициатива губернатора Виталия Хоценко по обеспечению детей-сирот жильем через государственное инвестирование в строительство многоквартирных домов высокой степени готовности. Новый подход позволил кардинально сократить сроки предоставления квартир и обеспечить льготников современным, благоустроенным жильем.
Один из первых таких объектов — пятиэтажный дом на улице Чередовой в Омске — уже введен в эксплуатацию. В нем приобретено 17 квартир из 70, которые передаются выпускникам детских домов и другим льготникам, в том числе и участникам СВО из числа сирот. Квартиры-студии площадью от 33 кв. м сдаются с качественным ремонтом, сантехникой и базовыми бытовыми приборами.
Уже первые семь семей получили ключи, а процесс передачи остальных помещений продолжается. Застройщик завершил подключение дома ко всем инженерным сетям, что стало ключевым критерием при выборе объекта для инвестирования. Региональный жилищный центр, отбирая такие проекты, делает ставку на надёжных подрядчиков и готовые инфраструктурные решения.
Позитивный опыт будет масштабироваться: в 2026 году планируется подписать аналогичные контракты с застройщиками не только в Омске, но и в Таре, Калачинске, Таврическом, Полтавке и других районах области.
Параллельно продолжается и традиционное обеспечение жильем: через прямую закупку квартир за счет бюджета, распределение помещений в новых микрорайонах и выдачу жилищных сертификатов тем, кто желает выбрать жильё самостоятельно.
В общей сложности до конца 2025 года жильем планируется обеспечить 594 детей-сирот. Работа находится под личным контролем полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.
