Скончался бывший депутат Калининграда Сергей Максименков: ему было 55 лет

В Калининграде на 55-м году жизни ушел из жизни бывший депутат городского Совета Сергей Владимирович Максименков, представлявший избирательный округ № 10. Информацию о его смерти подтвердили представители муниципалитета, выразив соболезнования семье и близким.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Максименков родился в Калининграде, учился в школе № 13, а затем окончил Калининградский государственный технический университет. В 2006 году он впервые был избран депутатом по своему округу, после чего избиратели дважды подтверждали доверие — в 2011 и 2016 годах. Он работал во фракции Единой России и входил в комиссию по градорегулированию и земельным ресурсам, занимаясь вопросами развития городской среды и имущественных отношений.

Помимо депутатской деятельности Максименков активно занимался спортом. Он являлся кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и поддерживал спортивные инициативы в городе, оставаясь в этой сфере заметной фигурой. Его коллеги отмечают, что он сохранял активную жизненную позицию и в общественной работе, и в личных увлечениях.

Сергей Владимирович скончался 9 декабря 2025 года. Информация о его смерти вызвала отклик среди тех, кто знал его лично или работал с ним в городской политике. Для многих он запомнился последовательностью в работе, вниманием к обращениям жителей и долгой общественной деятельностью, связанной с развитием своего округа.

Прощание состоится 12 декабря в храме святой мученицы Лидии на улице Виктора Денисова, 12/1. Начало церемонии назначено на 11:00. Захоронение пройдет на общественном кладбище Калининграда по Балтийскому шоссе в промежутке с 13:00 до 13:30. Коллеги и представители городских структур подчеркнули значимость его вклада в работу муниципалитета и выразили соболезнования родным.

