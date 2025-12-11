В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

Свыше 23,4 тысячи случаев гриппа зарегистрировано в РФ за неделю, это в 1,7 раза больше, чем неделей ранее, доминирует гонконгский штамм гриппа, сообщали в Роспотребнадзоре.
«Речь идёт о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. Отменяются публичные мероприятия. Если говорить об удалёнке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности техничнически осуществить такую работу. Но я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и скажем так те на сегодня опасения, которые сегодня существуют в отношении гонконгского гриппа будут подтверждены», — сказал он.
Депутат отметил, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно.
«Если будет общенациональная угроза, тогда принимается решение на федеральном уровне, но такой угрозы пока нет», — заключил парламентарий.