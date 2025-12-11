Ричмонд
Минский аэропорт сказал об изменениях в расписании из-за ограничений в РФ

Национальный аэропорт «Минск» сказал, с чем связаны изменения в расписании рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Минский аэропорт сказал об изменениях в расписании из-за ограничений в РФ. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».

«В связи с ограничениями по использованию воздушного пространства Российской Федерации, в расписание авиарейсов могут вноситься изменения», — предупредили в пресс-службе.

В Национальном аэропорту просят пассажиров, а также встречающих и провожающих принимать во внимание данную информацию, а также учитывать поездку в аэропорт в связи с текущими условиями. Пассажирам рекомендовано следить за актуальным расписанием и статусом нежного рейса на табло прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.

Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов, связанных с облуживанием рейсов, для минимизации отклонений от расписания полетов.

