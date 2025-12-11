Минский аэропорт сказал об изменениях в расписании из-за ограничений в РФ

В Национальном аэропорту просят пассажиров, а также встречающих и провожающих принимать во внимание данную информацию, а также учитывать поездку в аэропорт в связи с текущими условиями. Пассажирам рекомендовано следить за актуальным расписанием и статусом нежного рейса на табло прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.