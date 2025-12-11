Общегородской салют не состоится в новогоднюю ночь в Иркутске

«В рамках подготовки к Новому году и Рождеству, помимо культурной составляющей, у нас на повестке — вопросы обеспечения общественного порядка, торговли, пожарной безопасности, недопущения аварий на дорогах. Также, готовясь к длительным праздникам, мы должны быть уверены в том, что коммунальные службы города будут своевременно и качественно проводить уборку территорий, а муниципальный транспорт — ходить по расписанию. Наша задача — объединить усилия, сделать так, чтобы иркутяне с интересом и пользой проводили новогодние каникулы, чувствовали себя комфортно и безопасно на улицах областного центра», — отметил Сергей Кладов.