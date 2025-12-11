Общегородской салют не состоится в новогоднюю ночь в Иркутске

IrkutskMedia, 11 декабря. Общегородской салют и массовые концерты не состоятся в новогоднюю ночь в Иркутске. Об этом рассказал вице-мэр Сергей Кладов на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. В совещании в администрации города поучаствовали главы городских округов, профильных комитетов мэрии, представители МВД, ГИБДД, МЧС, а также компании «Эн+».
По информации городской мэрии, праздничные мероприятия пройдут на главных площадках города, а также в каждом округе перед 31 декабря и на рождественских праздниках.
В сквере имени Кирова:
- 20 декабря в 17.00 — торжественное открытие (6+) главной городской елки.
- 20 декабря в 14.00 — открытие резиденции Деда Мороза (6+). Бесплатные встречи пройдут 20, 21, 27, 28 декабря и со 2 по 7 января с 15.00 до 20.00;
- с 20 декабря — начало работы двухскатной ледовой горки (12+) с 10.00 до 22.00;
- с 20 декабря по 7 января — детские игровые программы (6+) с 15.00 до 17.00 (7 января — с 14.00 до 16.00).
- 7 января в 13.00 — праздничная программа (6+), посвященная Рождеству.
- На территории сквера уже установлены световые фигуры: «Три кота», «Синий трактор», «Смешарики», «Нерпа», а также идет монтаж ледовых композиций (Дед Мороз со Снегурочкой, лошади — символ года, Конек-Горбунок).
Площадь у памятника Александру III:
- С 15 декабря по 2 февраля будет функционировать масштабная праздничная площадка: елка, световые арт-объекты — арка, полигональный лось, фонари; ледяные скульптуры: «Иркутское окно», библиотека.
- 4, 5 и 6 января — мастер-классы (6+) по изготовлению игрушек изо льда (до 40 человек в сеанс). Работа «Дома новогоднего волшебника» с анимационной программой, фокусами и вручением подарков (12+) с 12.00 до 19.00.
Другие площадки:
- 22 декабря — открытие общественного катка (12+) на острове Конном;
- в праздничные дни на хоккейных кортах города пройдут «Веселые старты» (6+), эстафеты на коньках и соревнования по хоккею для детей;
Новогодние елки, фотозоны и световое оформление появятся на 30 площадках во всех административных округах.
«В рамках подготовки к Новому году и Рождеству, помимо культурной составляющей, у нас на повестке — вопросы обеспечения общественного порядка, торговли, пожарной безопасности, недопущения аварий на дорогах. Также, готовясь к длительным праздникам, мы должны быть уверены в том, что коммунальные службы города будут своевременно и качественно проводить уборку территорий, а муниципальный транспорт — ходить по расписанию. Наша задача — объединить усилия, сделать так, чтобы иркутяне с интересом и пользой проводили новогодние каникулы, чувствовали себя комфортно и безопасно на улицах областного центра», — отметил Сергей Кладов.
Также на заседании обсудили поддержку семей участников СВО. Начальник управления культуры мэрии Ольга Стрекаловская рассказала, что для детей из семей участников специальной военной операции подготовили 3,5 тысячи новогодних подарков весом по 1,5 кг каждый. Помимо этого, с 11 по 30 декабря состоятся шесть бесплатных театрализованных программ (6+) в учреждениях культуры с общим количеством более 850 пригласительных билетов.
Коммунальщики обеспечат порядок в местах массовых гуляний. Будет организовано дежурство аварийных служб, усилены маршруты общественного транспорта в каникулы. Стражи порядка и МЧС разработали комплексный план по пожарной и дорожной безопасности на площадках.
Украшение общественных пространств завершатся к 15 декабря.
Напомним, фирменный стиль для празднования Нового года опубликовали на сайте администрации Иркутска. Ему будут придерживаться в рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в 2026 году.