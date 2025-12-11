Ричмонд
Редчайший галоневус диагностировали у нижегородца

У нижегородца выявлен редкий невус Сеттона, встречающийся примерно у 1% населения.

Источник: Freepik

В Нижегородской области у мужчины диагностировали редкий галоневус — невус Сеттона. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал Прессека». Заболевание встречается примерно у 1% населения и характеризуется ободком обесцвеченной кожи вокруг новообразования.

Поводом для обращения к врачу стало настойчивое предложение супруги пациента. По данным специалистов, в некоторых случаях возможно спонтанное исчезновение галоневуса в течение 2−4 лет, однако множественные образования могут указывать на риск заболеваний внутренних органов. Дерматолог Нижегородского филиала Государственного научного центра дерматовенерологии Минздрава РФ Лариса Германова пояснила, что появление невуса связано с аутоиммунными процессами, а провоцирующими факторами могут быть солнечные ожоги, стресс и избыточный загар.

Пациенту рекомендовано динамическое наблюдение, ограничение пребывания на солнце и использование кремов с максимальной степенью УФ-защиты.

Ранее сообщалось, что на спреи от насморка нижегородцы потратили миллиард рублей за 2025 год.